Τραγωδία στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από νταλίκα

Στο σημείο επικρατούσε περιορισμένη ορατότητα

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
Χρήστος Παπαδόπουλος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 11 Μαρτίου στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα, με έναν πεζό να χάνει τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από νταλίκα.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, και ενώ στο σημείο επικρατούσε περιορισμένη ορατότητα, μια νταλίκα παρέσυρε έναν πεζό που κινούνταν στη μέση του δρόμου. Από τη σφοδρή παράσυρση o άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο.

Η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κανείς δεν τον έχει αναζητήσει μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

