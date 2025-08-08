Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση με νταλίκα (Εικόνες+ Βίντεο)

Ακόμη μία τραγωδία στον δρόμο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στην Αχαΐα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 60χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο έγινε στην 111 στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, όπου ένα φορτηγάκι συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα. Το φορτηγάκι οδηγούσε ένας 60χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος μετέφερε τα μελίσσια του λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο στην άσφαλτο.

Ο 60χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί. Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία καθώς δεν άντεξε αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες αργά το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως.

Ειδικότερα, ένας ημεδαπός άνδρας οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης φορτηγό συγκρούστηκε με φορτηγό με επικαθήμενο, ο οδηγός του οποίου επιχειρούσε οπισθογωνία. Διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.