Πάτρα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός μετά από τροχαίο

Τροχαίο σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης, στο ύψος της Δαφνούλας Αχαΐας, με έναν άνδρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, από ΙΧΦ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της Π.Ε.Ο. Πάτρας – Τρίπολης, στο ύψος της περιοχής Δαφνούλα Αχαΐας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν τον άνδρα και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.