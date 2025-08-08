Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Πάτρα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός μετά από τροχαίο

Στο ύψος της Δαφνούλας Αχαΐας

Τροχαίο σημειώθηκε στην παλιά εθνική οδό Πάτρας – Τρίπολης, στο ύψος της Δαφνούλας Αχαΐας, με έναν άνδρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν τον άνδρα και τον παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

