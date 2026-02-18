Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο νεαροί εργαζόμενοι μετά από ηλεκτροπληξία

Μία ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στη Βάρη με δύο νεαρούς άνδρες να χάνουν τη ζωή τους μετά από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στις 12:40 ειδοποιήθηκε το EKAB και παρέλαβε τους δύο άτυχους άνδρες. Μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο της Βουλας και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξαν λίγη ώρα αργότερα.

Πληροφορίες του DEBATER, αναφέρουν πως πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 39 και 21 ετών που εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό σχεδόν έξι ώρες αργότερα, όταν ο πατέρας του ενός πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης Βουλιαγμένης για να καταγγείλει το γεγονός.

Τα δύο θύματα, φαίνεται πως εκτελούσαν εργασίες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ήρθαν σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα και τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Οι δύο άτυχοι άνδρες είχαν καταγωγή από την Εύβοια, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη από τις Αρχές.