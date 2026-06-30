Αδιανόητο περιστατικό στη Βάρη: Άφησε κλειδωμένο τον σκύλο της στο αυτοκίνητο για ώρες – Τον έσωσαν αστυνομικοί

Σκηνές που προκαλούν σοκ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6 στη Βάρη, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κλήθηκαν στις 14:45 στη συμβολή των οδών Ευελπίδων και Μυκόνου, έπειτα από αναφορές για έναν σκύλο που βρισκόταν εγκλωβισμένος μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν το ζώο δεμένο μέσα στο όχημα, πεσμένο ανάσκελα και να σπαρταρά. Το σκυλί δεν ανταποκρινόταν στις φωνές των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να εκτιμηθεί ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

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Προκειμένου να το απεγκλωβίσουν, οι αστυνομικοί έσπασαν δύο τζάμια του αυτοκινήτου. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η κηδεμόνας του ζώου, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν συνεργαζόταν με τους αστυνομικούς και επιχείρησε να αποχωρήσει από το σημείο.

Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν, της αφαίρεσαν τα κλειδιά του οχήματος και άνοιξαν το αυτοκίνητο, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν τον σκύλο. Στη συνέχεια, μετέφεραν το ζώο σε παρακείμενο κατάστημα pet shop για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Υπάλληλοι του καταστήματος ανέφεραν ότι ο σκύλος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο από τις 10:00 το πρωί.

Με εντολή του εισαγγελέα ζητήθηκε η οριστική αφαίρεση του ζώου από την κηδεμόνα του. Η 48χρονη συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων συντροφιάς.