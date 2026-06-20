Φωτιά στην Επανομή Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν και εναέρια μέσα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην Επανομή Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου 20/6.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στην περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται άμεσα στο σημείο.

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Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ομάδα της ΕΜΟΔΕ.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμει από αέρος και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο και να εμποδίσει την επέκτασή του.