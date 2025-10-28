Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη – Νεκρή η ηλικιωμένη που βρέθηκε σε κλιμακοστάσιο φλεγόμενης πολυκατοικίας

Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας έξω από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που είχε πάρει φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, δεν βρέθηκε κάποιο άτομο στο εσωτερικό του διαμερίσματος και οι ένοικοι της οικοδομής βγήκαν έξω χωρίς να υπάρξει πρόβλημα. Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστους λόγους σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και έσβησαν την πυρκαγιά. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα μαζί με ειδικό κλιμακοφόρο.

Η φωτιά αυτή την ώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ μετά από έλεγχο στο χώρο του κλιμακοστασίου βρέθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.