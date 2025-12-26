Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος από φωτιά σε μονοκατοικία – Στο νοσοκομείο ο αδελφός του και ο πατέρας του

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 6χρονος αδελφός του άτυχου παιδιού

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος από φωτιά σε μονοκατοικία – Στο νοσοκομείο ο αδελφός του και ο πατέρας του
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:18

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ροδόπη την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο χωριό Ρίζωμα.

Δυστυχώς, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της πυροσβεστικής, ένας 7χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το σπίτι, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκεται ο 6χρονος αδελφός του αλλά και ο πατέρας του που επίσης τραυματίστηκαν από τη φωτιά. Η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης. Οι πυροσβέστες πάλεψαν γενναία με τις φλόγες ώστε να τις θέσουν υπό έλεγχο, βρίσκοντας εντός του σπιτιού τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του.

Τον απεγκλώβισαν αμέσως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Λίγο μετά διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ