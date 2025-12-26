Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος από φωτιά σε μονοκατοικία – Στο νοσοκομείο ο αδελφός του και ο πατέρας του
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 6χρονος αδελφός του άτυχου παιδιού
Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ροδόπη την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο χωριό Ρίζωμα.
Δυστυχώς, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της πυροσβεστικής, ένας 7χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το σπίτι, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκεται ο 6χρονος αδελφός του αλλά και ο πατέρας του που επίσης τραυματίστηκαν από τη φωτιά. Η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης. Οι πυροσβέστες πάλεψαν γενναία με τις φλόγες ώστε να τις θέσουν υπό έλεγχο, βρίσκοντας εντός του σπιτιού τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του.
Τον απεγκλώβισαν αμέσως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Λίγο μετά διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις