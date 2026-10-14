Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός ένας 62χρονος στα Στεγνά από την κακοκαιρία – Παρασύρθηκε με το όχημά του στη θάλασσα (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 62χρονος άνδρας στα Στεγνά Αρχαγγέλου που είχε εξαφανιστεί εν μέσω της κακοκαιρίας.

Το άτομο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον αιγιαλό, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο άτυχος άνδρας εργαζόταν ως security σε ξενοδοχείο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο αυτοκίνητο με έναν 25χρονο που φέρεται να αγνοείται και είχαν τελειώσει τη βάρδιά τους ως φύλακες.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER: «τον είδα μέσα στα καλάμια χωρίς τις αισθήσεις του ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Παρακαλούσα να είναι ζωντανός, αλλά δεν ήταν. Ήρθε ξαφνικά ένας χείμαρρος πάνω από την αρχάγγελο και παρέσυρε τα πάντα. Υπάρχουν τουρίστες ακόμη εδώ».

Στην περιοχή παρασύρθηκαν συνολικά τέσσερα ΙΧ στη θάλασσα λόγω των ορμητικών υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού με 1 περιπολικό, 1 ασθενοφόρο του ΕΚΒΑ και μεταβαίνει όχημα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο

Σοβαρά τα προβλήματα στο νησί από την κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις συγκοινωνίες προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει τη Ρόδο από τα ξημερώματα, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επιχειρούν σε διάφορα σημεία του νησιού. Μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν νωρίτερα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Αντίστοιχη έκκληση έκανε πριν από λίγο και ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης πριν από λίγο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, ενώ δεκάδες οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί. Στον Αρχάγγελο, αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Η κυκλοφορία διακόπηκε στον δρόμο Αρχαγγέλου-Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», λόγω πτώσης μεγάλου βράχου που προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία. Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Στην Ιαλυσό, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλες σοβαρές συνέπειες. Κεραυνός έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό σύστημα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, διακόπτοντας την εκπομπή του σταθμού. Στην περιοχή του Αρχαγγέλου εμφανίστηκε διπλός υδροστρόβιλος, από τον οποίο δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

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Προσωρινά διακόπηκαν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας εντός της πόλης, από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και στη γραμμή Ρόδου-Φαληρακίου. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σύμη, ενώ στη Ρόδο δεν λειτουργούν επίσης οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, το δημοτικό ωδείο και τα δημοτικά εργαστήρια. Από τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισαν, για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, οι αρχαιολογικοί χώροι Λίνδου, Καμίρου και Ακροπόλεως Ιαλυσού-Φιλερήμου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ματαιώθηκε επίσης η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Εκκενώθηκε η περιοχή Μακρυκάπα στην Εύβοια

Η Βόρεια Εύβοια αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία με τον ποταμό Κηρέα να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Την ίδια ώρα με μήνυμά του το 112 καλεί όσους βρίσκονται στα Μακρυκάπα Ευβοίας να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική μέσα στο χωριό, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό και ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων.

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Στη συνέχεια εστάλη και δεύτερο μήνυμα από το 112 για εκκένωση των Ψαχνών προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή των #Ψαχνών της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Νέα_Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 14, 2026

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στα Πολιτικά Ευβοίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο για την ασφάλειά τους.

Η Βόρεια Εύβοια αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία με τον ποταμό Κηρέα να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Την ίδια ώρα με μήνυμά του το 112 καλεί όσους βρίσκονται στα Μακρυκάπα Ευβοίας να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στα Πολιτικά Ευβοίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά».

Προβλήματα και στη Σκιάθο

Ζημιές καταγράφηκαν στο νησί της Σκιάθου από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εξέλιξη της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα καθώς και η εκτίμηση των καιρικών φαινομένων για τις επόμενες ώρες.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφερόμενος στην επιχειρησιακή διαχείριση της κακοκαιρίας, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν αρκετά συμβάντα, κυρίως λόγω των θυελλωδών ανέμων και των πτώσεων δέντρων, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔΙΚ και σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Παράλληλα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, ενεργοποιήθηκε το 112 για την προειδοποίηση των πολιτών και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης και ακριβούς πρόγνωσης για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας συνεχή αξιολόγηση της εξέλιξης των φαινομένων, προκειμένου να καθοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες στις περιοχές που εξακολουθούν να επηρεάζονται.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red code βρίσκονται από χτες έως και σήμερα:

• Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

• Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Η Περιφέρεια Αττικής

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

• Η Περιφέρεια Κρήτης

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.