Μύκονος: Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα που πουλούσαν ‘μαϊμού” προϊόντα σε τουρίστες (βίντεο)

Συνελήφθησαν την Πέμπτη 28 Μαΐου στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας από 46 έως 50 ετών κατηγορούμενοι για κατοχή προϊόντων απομίμησης με σκοπό το εμπόριο.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση του παραεμπορίου – της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτικού κοινού, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες σε οικίες και οχήματα όπου βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 770 ευρώ και -1.739- είδη (ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ), τα οποία αποτελούν προϊόντα αντιγραφής γνήσιων εμπορικών σημάτων γνωστών εταιριών και τα οποία σκόπευαν να διαθέσουν προς πώληση σε επισκέπτες-τουρίστες του νησιού.

Οι συλληφθέντες μετέβαιναν σε τουριστικές περιοχές και παραλίες της Μυκόνου, όπου κινούμενοι πεζοί, προσέγγιζαν τους παρευρισκόμενους κυρίως τουρίστες και με το πρόσχημα ότι τα προϊόντα που έφεραν στην κατοχή τους ήταν γνήσια διάφορων επώνυμων εταιρειών, τα διέθεταν προς πώληση λαμβάνοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, δυσανάλογο της πραγματικής αξίας των προϊόντων.

Τα προϊόντα παραεμπορίου κατασχέθηκαν και κινήθηκε η διαδικασία καταστροφής τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.