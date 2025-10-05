Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή μια γυναίκα σε ναυάγιο ανοιχτά του Πλωμαρίου – Διασώθηκαν 17 μετανάστες

Συνεχίζεται η επιχείρηση στην περιοχή

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή μια γυναίκα σε ναυάγιο ανοιχτά του Πλωμαρίου – Διασώθηκαν 17 μετανάστες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Λέσβο.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

