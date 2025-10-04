Βόρεια της Λέσβου το Πίρι Ρέις με τα μάτια της Αθήνας στραμμένα πάνω του

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» πλέει στα βόρεια της Λέσβου, κοντά στις τουρκικές ακτές, το πρωί του Σαββάτου, στο πλαίσιο της παράνομης τουρκικής NAVTEX.

Το πλοίο απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής, από τον κόλπο της Σμύρνης, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες μεταξύ περιοχών μεταξύ της Θάσου, Χίου, Άη Στράτη, Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία του ερευνητικού σκάφους. Ήδη, είχε αντιδράσει με έκδοση antinavtex, καθώς οι περιοχές βρίσκονται πάνω από δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ η αρμοδιότητα έκδοσης άδειας για έρευνες είναι αποκλειστικά δική της.

Πηγές από την ελληνική πλευρά σημειώνουν ότι το «Πίρι Ρέις» δεν διαθέτει δυνατότητες έρευνας στον βυθό, παρά μόνο επί των υδάτων και υποστηρίζουν ότι η έξοδος του ερευνητικού σκάφους αποτελεί συμβολική αντίδραση στις ελληνικές πρωτοβουλίες των τελευταίων μηνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική navtex έχει ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου. Η Άγκυρα είχε εκδώσει αντίστοιχη οδηγία προς ναυτιλομένους και στα μέσα Σεπτεμβρίου. Όμως το ερευνητικό δεν εξήλθε του κόλπου της Σμύρνης.