Τραγωδία με θανατηφόρα παράσυρση 59χρονης στην Πέλλα
Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες που έγινε το τραγικό δυστύχημα
Θανατηφόρα παράσυρση πεζής σημειώθηκε, στις 11.50 το πρωί της Παρασκευής, στη Σκύδρα, στο νομό Πέλλας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.
