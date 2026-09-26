“Έχει χάσει τον ύπνο του – Κάποιοι θέλουν να τον κάνουν κατηγορούμενο” – Τι είπε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, μίλησε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι αυτός ήταν ο αποδέκτης της φωτογραφίας».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Alpha, ο κ. Γλύκας υποστήριξε ότι ο κ. Κομιανός έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη χωρίς να έχει κατηγορηθεί για κάποια πράξη, επιμένοντας ότι τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δημόσια δεν αποτελούν μέρος της δικογραφίας.

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«Τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν έχουν μπει στη δικογραφία. Οφείλω να το λέω από εκπομπή σε εκπομπή προσπαθώντας να υπερασπιστώ έναν άνθρωπο που κάποιοι θέλουν να τον κάνουν κατηγορούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εάν καταθέσει εκ νέου, αυτό θα το αποφασίσει ο ανακριτής. Κατέθεσε αυτοβούλως την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση προφυλάκισης (της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου), δεν εκλήθη. Ακόμη και σήμερα ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει για τσιγάρα, για εφημερίδες και τον ακολουθούν 10 κάμερες. Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι εγώ είμαι ο αποδέκτης της φωτογραφίας», πρόσθεσε.

Τι υποστήριξε για τη φωτογραφία του Μαζωνάκη από το ιατρείο

Αναφερόμενος στη φωτογραφία που φέρεται να του έστειλε η Ιωάννα Γάκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου υποστήριξε ότι δεν εστάλη για κάποιον άλλο λόγο, αλλά προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία του τραγουδιστή στον χώρο.

«Τη φωτογραφία την έστειλε για να του επιβεβαιώσει ότι είναι εδώ. Το ζευγάρι των γιατρών στέλνει πελάτες σε άλλο χώρο για υπνοθεραπεία στον υπνοθεραπευτή. Δεν φταίει ο αποδέκτης για τον τρόπο ενημέρωσης της αποστολέως. Εκείνος πέφτει για ύπνο και τον περιμένει», ανέφερε ο δικηγόρος, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή της φωτογραφίας συνδεόταν με το προγραμματισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση.

Όσον αφορά το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», το οποίο φέρεται να έστειλε ο εντολέας του στην Ιωάννα Γάκα, ο κ. Γλύκας υποστήριξε τα εξής: «Εάν υπάρχει αυτό, προφανώς αναφέρεται στη συνάντηση της Δευτέρας. Εκεί έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Τον επισκέφτηκαν δύο φίλοι και επαγγελματικοί συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη μαζί με τον ίδιο τον τραγουδιστή και τότε τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της Ιωάννας Γάκα. Αυτή ήταν η δική του εμπλοκή, καμία άλλη».

Τέλος, αναφερόμενος στο επαγγελματικό του υπόβαθρο, είπε ότι ο κ. Κομιανός έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και προηγουμένως στην Οκλαχόμα, ενώ είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η υπνοθεραπεία αποτελεί αντικείμενο που διδάσκεται και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, κάνοντας αναφορά και σε σχετικό μάθημα στο ΕΚΠΑ.