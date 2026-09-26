Άγιος Παντελεήμονας: Εκτός κινδύνου το 10χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς

Εκτός κινδύνου είναι το 10χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η ανήλικη, αλβανικής καταγωγής και κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση θραύσματος στην κνήμη, ενώ στο σημείο έφτασαν ιατροδικαστής και αστυνομία.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από την επιχείρηση και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, την ώρα που στο καφέ-μπαρ βρίσκονταν πελάτες. Από τα πυρά τραυματίστηκε η 10χρονη, η οποία φέρεται να χτυπήθηκε στη γάμπα από θραύσμα σφαίρας.

Μετά την επίθεση, οι δράστες διέφυγαν με το ίδιο όχημα. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο και καμένο σε ερημική περιοχή στον Ασπρόπυργο, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκε ένα καλάσνικοφ.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι δράστες αναζητούνται.