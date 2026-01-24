Τοποθετήσεις αντιστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο από την ηγεσία της ΕΛΑΣ, οι τοποθετήσεις των αντιστράτηγων, μετά την κρίση των υποστρατήγων και την κάλυψη των κενών θέσεων, οι οποίες έγιναν με βάση το νέο οργανόγραμμα, όπως αυτό καθορίζεται με τον τελευταίο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ και την αναδιοργάνωση του αρχηγείου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

* Παναγιώτης Πούπουζας, ως Α΄ υπαρχηγός του Σώματος

* Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως γενικός συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας

* Ιωάννης Σκούρας, ως Β΄ υπαρχηγός του Σώματος

* Νικόλαος Σπυριδάκης, ως γενικός συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας

Επισημαίνεται ότι με τροπολογία που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή ορίζεται ότι οι αντιστράτηγοι που καταλαμβάνουν τις θέσεις του Β΄ υπαρχηγού και των δύο γενικών συντονιστών Βόρειας και Νότιας Ελλάδας «τοποθετούνται με απόφαση του αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, ανεξαρτήτως μεταξύ τους αρχαιότητας».

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι με την τροπολογία ορίζεται ότι τον Α΄ υπαρχηγό, σε περίπτωση απουσίας του αντικαθιστά «ο αμέσως αρχαιότερος αντιστράτηγος», (δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση ο γενικός συντονιστής Βόρειας Ελλάδας Γεώργιος Παπαδόπουλος), ενώ τον Β΄ υπαργηγό, «ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος εκ των βοηθών του και αν αυτός ελλείπει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος εκ των γενικών διευθυντών του αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικός γενικών καθηκόντων.

Τέλος, τους γενικούς συντονιστές Αστυνομίας Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, αντικαθιστά «ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος γενικός αστυνομικός διευθυντής, ή γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής, του αντίστοιχου τομέα αρμοδιότητάς τους».