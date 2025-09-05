Το προφίλ του 17χρονου που άρπαζε μωρά σε Πειραιά και Ομόνοια – Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που πλησιάζει τη μητέρα με το καρότσι

Δύο υποθέσεις αρπαγής βρεφών που απασχόλησαν το πανελλήνιο κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι Αστυνομικές Αρχές συλλαμβάνοντας έναν 17χρονο άνδρα.

Ο ανήλικος υποστήριξε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι προχώρησε στις συγκεκριμένες πράξεις «γιατί δεν χωνεύει τους Ρομά και ήθελε να δείξει πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους».

Πώς κατάφεραν να τον συλλάβουν οι Αρχές

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (03.09), όταν η 35χρονη Ρομά μητέρα του βρέφους, έδωσε το παιδί της σε έναν άνδρα που προσφέρθηκε να της αγοράσει τρόφιμα. Μπήκαν μαζί στο σούπερ μάρκετ, ενώ στην συνέχεια ο 17χρονος κράτησε το παιδί, έτσι ώστε η μητέρα να αγοράσει γάλα από φαρμακείο της περιοχής.

Στη συνέχεια ο 17χρονος που βρισκόταν εκτός φαρμακείου άρπαξε το παιδί κι εξαφανίστηκε. Μετά από αρκετές ώρες το παιδάκι εντοπίστηκε μέσα σε ένα καρότσι από μία γυναίκα στην περιοχή της Ακρόπολης.

Αμέσως η γυναίκα ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ, λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και η 35χρονη μητέρα του βρέφους για παραμέληση ανηλίκου.

Η στιγμή που ο 17χρονος πλησιάζει τη μητέρα με το καρότσι – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το απόγευμα της Παρασκευής (05.09), ο ΑΝΤ1 έφερε στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στον Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφεται η στιγμή που η μητέρα κρατά το καρότσι με το βρέφος, ενώ ο 17χρονος την πλησιάζει και φαίνεται να συνομιλούν.

Κακουργηματική δίωξη στον 17χρονο – Κατηγορείται και ο πατέρας του

Η εισαγγελέας ανηλίκων άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή καθώς και για πλημμεληματικού βαθμού έκθεση σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, σε βάρος του 17χρονου.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Η αρπαγή του βρέφους στην Ομόνοια

Τον περασμένο Μάιο ο 17χρονος προσφέρθηκε να ψωνίσει σε μια γυναίκα που κρατούσε αγκαλιά την εγγονή της.

Μπήκαν μαζί στο σούπερ μάρκετ με τον 17χρονο να κρατάει το καρότσι, να ακολουθεί τη γιαγιά του παιδιού. Όταν η γιαγιά της μικρής απομακρύνθηκε από κοντά του, εξαφανίστηκε με το παιδί στην αγκαλιά του.

Το μωρό εντοπίστηκε μετά από ώρες στον Άλιμο, δίπλα από κάδους σκουπιδιών.

Παρίστανε τον ελεγκτή και έκοβε πρόστιμα

Τον Ιούνιο, ο 17χρονος είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του, επειδή παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και επέβαλε πρόστιμα στους επιβάτες.

«Τα λεφτά που έβγαλα από τα πρόστιμα που έκοβα ως ελεγκτής τα έχω βάλει σε έναν κουμπαρά στο δωμάτιό μου. Θέλετε να σας τα επιστρέψω;», είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την εκπομπή του Mega «Live News».

Πατέρας 17χρονου: «Έχει νευροαναπτυξιακή διαταραχή»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Mega, ο πατέρας του 17χρονου ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι πριν από τέσσερα χρόνια ο γιος του διαγνώστηκε με νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσε ψυχολόγος, αλλά όχι με επαρκή συχνότητα, και ότι η διάγνωση καθυστέρησε καθώς ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κάτι. Επιπλέον, τόνισε ότι του άρεσε να μπαίνει στα λεωφορεία και να κάθεται δίπλα στους οδηγούς.