Αρπαγές βρεφών: «Έχει νευροαναπτυξιακή διαταραχή», λέει ο πατέρας του 17χρονου – Τι είπε ο ανήλικος στους αστυνομικούς



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 17χρονο που κατηγορείται για την αρπαγή βρέφους από το Πειραιά.

Ο ανήλικος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων κατά συρροή, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεν συμπαθεί τους Ρομά λόγω παλαιότερου περιστατικού.

Παρίστανε τον ελεγκτή και έκοβε πρόστιμα

Τον Ιούνιο, ο 17χρονος είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του, επειδή παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και επέβαλε πρόστιμα στους επιβάτες.

«Τα λεφτά που έβγαλα από τα πρόστιμα που έκοβα ως ελεγκτής τα έχω βάλει σε έναν κουμπαρά στο δωμάτιό μου. Θέλετε να σας τα επιστρέψω;», είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την εκπομπή του Mega «Live News».

Πατέρας 17χρονου: «Έχει νευροαναπτυξιακή διαταραχή»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Mega, ο πατέρας του 17χρονου ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι πριν από τέσσερα χρόνια ο γιος του διαγνώστηκε με νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσε ψυχολόγος, αλλά όχι με επαρκή συχνότητα, και ότι η διάγνωση καθυστέρησε καθώς ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κάτι. Επιπλέον, τόνισε ότι του άρεσε να μπαίνει στα λεωφορεία και να κάθεται δίπλα στους οδηγούς.

Γιαγιά βρέφους για την αρπαγή στην Ομόνοια: «Τα έλεγα και δεν με πίστευε κανένας»

Η γιαγιά του βρέφους που άρπαξε ο 17χρονος τον περασμένο Μάιο σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια περιέγραψε τη συμπεριφορά του νεαρού.

«Τα έλεγα και δεν με πίστευε κανένας. Ζητιάνευα και ήρθε να μου αγοράσει πράγματα από το σούπερ μάρκετ. “Ελα να σου αγοράσω κάτι για το μωρό”, μου είπε και πήγαμε μαζί στο σούπερ μάρκετ. Μου ζήτησε να κρατήσει το μωρό στην αγκαλιά για να κάνω τα ψώνια μου.

“Φέρτο μου να στο κρατήσω και πήγαινε να πάρεις ακόμα ένα πακετάκι πάνες”, είπε και του λέω “όχι”. “Πήγαινε, εδώ στις σκάλες είμαι. Ανέβα, πάρε ένα πακέτο πάνες”. Ανέβηκα 1-2 σκάλες και μόλις γύρισα δεν είδα αυτόν εκεί πέρα μαζί με το μωρό. Μου μίλαγε καλά. Πήγαμε στο πρώτο σούπερ μάρκετ εκεί στην Ομόνοια και μετά πήγαμε στο δεύτερο. Αυτός με πήγε εκεί. Δεν περνούσε η κάρτα του», ανέφερε η γυναίκα στην ίδια εκπομπή.

Οι δηλώσεις για τον καθηγητή στον Άλιμο που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη

Εκτός από τις απαγωγές των δύο βρεφών και τη σύλληψή του για παριστάνοντας τον «μαϊμού» ελεγκτή σε λεωφορεία, ο 17χρονος είχε εμφανιστεί στις κάμερες και είχε κάνει δηλώσεις ως μαθητής του καθηγητή σε σχολείο στον Άλιμο, ο οποίος προφυλακίστηκε για ασέλγεια σε 14χρονη.

Ο 17χρονος ισχυριζόταν ότι ήταν φίλος της κοπέλας και υποστήριζε πως είχε δει τα μηνύματα που της έστελνε ο καθηγητής, ενώ δήλωνε ότι επιδίωκε να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση.