Το περίεργο παρκάρισμα αυτοκινήτου στη Λιβαδειά που έγινε viral (βίντεο)

Μια περίεργη εικόνα αντίκρισαν οι περαστικοί στην Λιβαδειά στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης όταν είδαν ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα άλλο σταθμευμένο.

Μάλιστα όπως φαίνεται έμεινε για αρκετές ώρες καθώς το έχουν καταγράψει στη συγκεκριμένη θέση νύχτα και μέρα. Όπως φαίνεται ο απρόσεκτος οδηγός ανέβηκε η αριστερή του ρόδα στην πίσω δεξιά ρόδα του σταθμευμένου και καβάλησε το παρκαρισμένο αμάξι. Ο οδηγός το εγκατέλειψε στο σημείο με πολλούς να σχολιάζουν κάτω από το βίντεο σε γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης:

«Του είχαν πάρει το πάρκινγκ για αυτό», ενώ άλλοι έγραψαν: «όταν βιαζόμαστε λόγω των γιορτών δεν παρκάρουμε όπως να ναι».

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER θα πραγματοποιούνται έλεγχοι παντού σε όλο το οδικό δίκτυο τώρα τις γιορτές για να αποφευχθούν τέτοιου είδους περιστατικά. Παράλληλα, εντατικοί έλεγχοι αλκοτέστ θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Νύχτα:

Μέρα: