Το Καστελλόριζο “βάφτηκε κόκκινο” από την κακοκαιρία Byron – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στο Καστελλόριζο, με το νησί να έχει «βαφτεί στο κόκκινο», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης, καθώς, σύμφωνα με τη dimokratiki, τα ορμητικά νερά εισέβαλαν στον οικισμό και κατέληξαν στο Λιμάνι.

«Το νησί μας έγινε κόκκινο από τα χώματα, τις λάσπες, τα μπάζα, το χαλίκι και ότι κατέβαινε από το βουνό και προκάλεσε πολλά προβλήματα», όπως είπε ο κ. Ασβέστης, προσθέτοντας ότι «ο ορμητικός όγκος νερού από έναν καταρράκτη, κατέβασε τεράστια ποσότητα νερού που εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά κτήρια να έχουν πλημμυρίσει».

ΠΗΓΗ: Rodos Live news 24h

Ο κ. Ασβέστης επικοινώνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί ο Δήμος Μεγίστης αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια, το προσωπικό και τα μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ όπως έγραψε η «δ» χθες είχαν ήδη πλημμυρίσει και οι αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου Καστελλορίζου που χρησιμοποιούνται προσωρινά ως αίθουσες διδασκαλίας γιατί το σχολείο βρίσκεται σε φάση εργασιών.