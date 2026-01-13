Το Φανάρι απαντά στη Μόσχα: “Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες”

Στη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε χθες Δευτέρα 12/1 το γραφείο τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) απαντά το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Οι Ρώσοι κατηγόρησαν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πολιτική του στάση απέναντι στην Ουκρανία, αλλά και για άλλα θέματα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η SVR ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή της ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κ. Βαρθολομαίου, «καλλιεργώντας ρωσοφοβικό κλίμα στην Ευρώπη».

Όπως αναφέρει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ανακοίνωσή του, πρόκειται για ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες.

«Η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας» τονίζει το Φανάρι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας.

Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».