Ηγουμενίτσα: Δύο συλλήψεις για παράνομα καπνικά προϊόντα

Τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας προέβησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών γυναικών (υπηκόων Ακτής Ελεφαντοστού), ηλικίας 45 και 46 ετών, για παράβαση του άρθρου 174 του Ν. 5222/25 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός αποσκευής που μετέφεραν οι ανωτέρω, 1.150 πακέτα τσιγάρων. Τα καπνικά προϊόντα στερούνταν την απαιτούμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ σκοπός των συλληφθεισών ήταν η παράνομη εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα λαθραία καπνικά προϊόντα.