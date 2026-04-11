Το απόγευμα η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Αθήνα – Οι πτήσεις για τη μεταφορά του σε όλη τη χώρα

Λίγες ώρες απέμειναν για την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα από τον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, το οποίο θα φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι και φέτος θα έχει παρουσία στην τελετή, ακόμη και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος περιέγραψε τον σχεδιασμό της αποστολής, λέγοντας: «Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσουμε με ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ και από εκεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ».

Όπως ανέφερε, μετά την τελετή ο Πατριάρχης θα παραδώσει το Άγιο Φως στην ελληνική αποστολή σε σύντομη διαδικασία, ενώ η επιστροφή στην Αθήνα θα γίνει με κυβερνητικό αεροσκάφος, με εκτιμώμενη άφιξη περίπου στις 19:00.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι, αμέσως μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα με προγραμματισμένες και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air, ώστε να φτάσει εγκαίρως στους προορισμούς πριν από την Ανάσταση.

Συγκεκριμένα, έχουν προγραμματιστεί πτήσεις από την Αθήνα προς Ζάκυνθο με την ΟΑ 052 στις 19:30 με άφιξη στις 20:50, προς Θεσσαλονίκη με την Α3 126 στις 20:10 με άφιξη στις 21:05, προς Ιωάννινα με την Α3 166 στις 20:10 με άφιξη στις 21:25, προς Μύκονο με την έκτακτη ΟΑ 3000 στις 19:30 με άφιξη στις 20:15, προς Λήμνο με την Α3 266 στις 19:50 με άφιξη στις 20:50, προς Σάμο με την έκτακτη ΟΑ 3004 στις 19:30 με άφιξη στις 20:30, με συνέχεια του ίδιου δρομολογίου από Σάμο προς Κω στις 20:50 και άφιξη στις 21:30, προς Χίο με την Α3 278 στις 20:35 με άφιξη στις 21:25, προς Καβάλα με την Α3 154 στις 20:00 με άφιξη στις 21:15, καθώς και προς Βόλο με την έκτακτη ΟΑ 3002 στις 19:30 με άφιξη στις 20:40, από όπου θα ακολουθήσει πτήση προς Κεφαλονιά στις 21:00 με άφιξη στις 21:50.

Με αυτό το πτητικό πλάνο, το Άγιο Φως αναμένεται να διανεμηθεί σε 11 προορισμούς στην ελληνική επικράτεια, ώστε να μεταφερθεί εγκαίρως στις τοπικές εκκλησίες και να φτάσει στους πιστούς σε κάθε γωνιά της χώρας πριν από τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου.

Ανάλογος σχεδιασμός υπάρχει και για την Κύπρο. Όπως έγινε γνωστό, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στη Λάρνακα με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN από το Τελ Αβίβ, η οποία αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» στις 17:00. Στην πτήση θα επιβαίνουν εκπρόσωποι της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες του νησιού.

Έτσι, παρά το βεβαρημένο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή, η μεταφορά του Αγίου Φωτός προχωρά κανονικά, με τις ελληνικές και κυπριακές αρχές να κινούνται βάσει ειδικού σχεδιασμού, ώστε το μήνυμα της Ανάστασης να φτάσει έγκαιρα στους ναούς και στους πιστούς.