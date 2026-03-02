Το αδιαχώρητο επικρατεί το πρωί στις αποβάθρες του μετρό Συντάγματος (εικόνα)

Τι οι συχνές ειδοποιήσεις στα μεγάφωνα ότι «ακολουθεί σε ένα λεπτό επόμενος συρμός», τι ότι «αφήστε προτεραιότητα σε αυτούς που πηγαίνουν προς αεροδρόμιο», η κατάσταση είναι ασφυκτική με κόσμο να στριμώχνεται περιμένοντας τον συρμό του μετρό, κυρίως στη μπλε γραμμή με ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Και μόλις ανοίξουν οι πόρτες, αφήνουν κάπως να βγουν και μετά να μπουν. Αλλά όταν είναι να μπουν γίνεται χαμός όσοι μπορούν να χωρέσουν. Με τις πόρτες να κλείνουν, αλλά να μπλοκάρουν λόγω των επιβατών και να ξανανοίγουν.

Οι υπεύθυνοι, όσο μπορούν, κρατούν τον κόσμο αυτό ώστε να μην σπρώξει ο ένας τον άλλο. Αλλά έχει φορές που ο σταθμός αυτός υπερφορτώνεται από επιβάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο σταθμός Σύνταγμα είναι ο κεντρικός σταθμός μετρό της Πρωτεύουσας, με τέσσερις αποβάθρες, που τις πρωινές ώρες αιχμής έχει ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση. Η μία αποβάθρα με κατεύθυνση Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ, εκτιμάται πως μεταξύ 08:00 – 09:00 το πρωί στη συγκεκριμένη αποβάθρα επιβιβάζονται κατά μέσο όρο περισσότεροι από 7.000 επιβάτες καθημερινά.

Από τον σταθμό Σύνταγμα διέρχονται καθημερινά κατά μέσο όρο 64.000 επιβάτες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιβάτες που μετεπιβιβάζονται εσωτερικά του σταθμού από τη μία Γραμμή στην άλλη.

Από το 2023 οι συχνότητες δρομολογίων παραμένουν αμετάβλητες τις ώρες αιχμής, στα 4,5 λεπτά στη Γραμμή 2 και στα 4 λεπτά στη Γραμμή 3. Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, η ΣΤΑ.ΣΥ δρομολογεί τις πρωινές ώρες αιχμής στη Γραμμή 3 έναν επιπλέον συρμό.