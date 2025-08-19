Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Το εντυπωσιακό «παρκάρισμα» του Superrunner Jet στο λιμάνι (Βίντεο)

Ο καπετάνιος πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή αριστερόστροφη μανούβρα

Τήνος: Το εντυπωσιακό «παρκάρισμα» του Superrunner Jet στο λιμάνι (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Με εντυπωσιακό τρόπο έδεσε το Superrunner Jet στο λιμάνι της Τήνου.

Ο καπετάνιος φτάνοντας στο λιμάνι της Τήνου πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή αριστερόστροφη μανούβρα και έδεσε σε μόλις δύο λεπτά! Μάλιστα πέρασε δίπλα από το Fast Ferries Andros που ήταν ήδη αγκυροβολημένο στο λιμάνι του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια αποβιβάστηκε πλήθος επιβατών και οχημάτων και το πλοίο αναχώρησε με ταχύτητα για Μύκονο.

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ