Τήνος: Το εντυπωσιακό «παρκάρισμα» του Superrunner Jet στο λιμάνι (Βίντεο)

Με εντυπωσιακό τρόπο έδεσε το Superrunner Jet στο λιμάνι της Τήνου.

Ο καπετάνιος φτάνοντας στο λιμάνι της Τήνου πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή αριστερόστροφη μανούβρα και έδεσε σε μόλις δύο λεπτά! Μάλιστα πέρασε δίπλα από το Fast Ferries Andros που ήταν ήδη αγκυροβολημένο στο λιμάνι του νησιού.

Στη συνέχεια αποβιβάστηκε πλήθος επιβατών και οχημάτων και το πλοίο αναχώρησε με ταχύτητα για Μύκονο.

Δείτε το βίντεο