Νάξος: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου
Αναζητείται από τις Αρχές
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου στη Νάξο, όταν ένας οδηγός παρέσυρε αστυνομικό στην προσπάθειά του να αποφύγει έλεγχο.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο αστυνομικός που πραγματοποιούσε έλεγχο έκανε σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει έξω από το Κέντρο Υγείας της Νάξου.
Ωστόσο, ο οδηγός, αντί να συμμορφωθεί με την υπόδειξη, φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα, παρασύροντας και τραυματίζοντας τον αστυνομικό.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, όπου, μετά την εκτίμηση της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Την ίδια ώρα, ο οδηγός του οχήματος παραμένει άφαντος, με τις αστυνομικές Αρχές να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
πηγή στην Google
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