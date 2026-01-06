Την Τετάρτη κρίνεται το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων – Απειλούν με 48ωρους αποκλεισμούς αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους

Το αγροτικό ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών να κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αγρότες βρίσκονται σε στάση αναμονής, ενόψει της εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Τετάρτη (07.01). Παράλληλα, ωστόσο, έχουν ήδη ξεκινήσει αποκλεισμοί δρόμων, τελωνείων και κομβικών υποδομών, ανεβάζοντας το επίπεδο της έντασης.

Οι αγροτικές οργανώσεις δηλώνουν ότι επιθυμούν διάλογο με την κυβέρνηση, προειδοποιώντας ωστόσο πως, σε περίπτωση που τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν, θα προχωρήσουν σε κλιμακωμένες κινητοποιήσεις, με 48ωρους αποκλεισμούς από την Τετάρτη και μετά.

Ανοιχτά τα μπλόκα στα Θεοφάνεια – Κλιμάκωση από Πέμπτη

Στη Μακεδονία, τα αγροτικά μπλόκα θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα, ανήμερα των Θεοφανίων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ήδη προαναγγείλει νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα Νέα Μάλγαρα.

Κυβέρνηση: «Διάλογος, αλλά χωρίς νέες παροχές»

Από την πλευρά της κυβέρνησης, το μήνυμα είναι πως υπάρχει διάθεση για διάλογο, ωστόσο τα περιθώρια για πρόσθετη οικονομική στήριξη θεωρούνται περιορισμένα. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει αδρανής.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στάση των αγροτών, χαρακτηρίζοντάς την «ανεξήγητη» και επισημαίνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

Αντιπολίτευση: Κατηγορίες για κοινωνικό αυτοματισμό

Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού, μετακυλίοντας τις ευθύνες στους αγρότες. Υποστηρίζει ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε ασφυκτική πίεση λόγω της ακρίβειας, της κλιματικής αλλαγής και του αυξημένου κόστους παραγωγής, χωρίς να έχουν δοθεί ουσιαστικές και άμεσες λύσεις.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Σε πολλές περιοχές της χώρας, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν το κλείσιμο της αερογέφυρας και προειδοποιούν με νέο 48ωρο αποκλεισμό. Στην Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία, πραγματοποιούνται αποκλεισμοί σε κρίσιμα σημεία, όπως η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου και το λιμάνι της Πάτρας.

Στη Ροδόπη και την Ξάνθη, οι αγρότες εντάσσονται στη γενική απεργία, προγραμματίζοντας κινητοποιήσεις για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ιδιαίτερη σημασία έχει το μπλόκο στον Προμαχώνα, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αποκλεισμό για τα φορτηγά, σε μια κινητοποίηση που διαρκεί ήδη 34 ημέρες.

Κρίσιμη η Τετάρτη για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην Τετάρτη, όταν η κυβέρνηση θα παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα. Αν και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προβλέπεται νέα οικονομική ενίσχυση, το περιεχόμενο των ανακοινώσεων αναμένεται να καθορίσει την πορεία των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι, παραμένουν σε επιφυλακή και ετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους. Το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή νέα ένταση θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, σε ένα ζήτημα που αγγίζει την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική σταθερότητα της χώρας.