ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεκπαίδευση την Τετάρτη στα σχολεία που θα κλείσουν λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Τι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας

DEBATER NEWSROOM

Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα αύριο, Τετάρτη, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως υπενθύμισε το υπουργείο Παιδείας, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση περιφερειάρχη ή δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι περιφερειακές διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

