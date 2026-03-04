Τραγωδία στο Μεταξουργείο: Εντοπίστηκε σορός στη φωτιά στο εγκατελελειμμένο κτίριο

Συναγερμός έχει σημάνει το βράδυ της Τετάρτης 4/3 στις Αρχές μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER υπήρχαν αναφορές πως στο εσωτερικό του κτιρίου φαίνεται να έχει βρεθεί η σορός μιας γυναίκας. Και λίγα λεπτά αργότερα η Πυροσβεστική με ανάρτησή της επιβεβαίωσε την τραγική είδηση.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά την διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο Μεταξουργείο Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 4, 2026

Να θυμίσουμε ότι η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο στο Μεταξουργείο, ενώ σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού, από τη συμβολή της με την οδό Κολωνού, στο κέντρο της περιοχής.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.