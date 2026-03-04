Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεταξουργείο: Εντοπίστηκε σορός στη φωτιά στο εγκατελελειμμένο κτίριο

Συναγερμός στις Αρχές

Τραγωδία στο Μεταξουργείο: Εντοπίστηκε σορός στη φωτιά στο εγκατελελειμμένο κτίριο
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 22:57

Συναγερμός έχει σημάνει το βράδυ της Τετάρτης 4/3 στις Αρχές μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER υπήρχαν αναφορές πως στο εσωτερικό του κτιρίου φαίνεται να έχει βρεθεί η σορός μιας γυναίκας. Και λίγα λεπτά αργότερα η Πυροσβεστική με ανάρτησή της επιβεβαίωσε την τραγική είδηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο στο Μεταξουργείο, ενώ σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού, από τη συμβολή της με την οδό Κολωνού, στο κέντρο της περιοχής.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ