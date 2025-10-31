Θρίλερ στο Ηράκλειο: Με νάιλον στο κεφάλι εντοπίστηκε η μία σορός – Πήδηξε από την ταράτσα ο δεύτερος γιος (Εικόνες & Βίντεο)

Σε θρίλερ εξελίσσεται η οικογενειακή τραγωδία στον Μασταμπά Ηρακλείου με μία ηλικιωμένη γυναίκα και τον κατάκοιτο γιο της να εντοπίζονται απανθρακωμένοι μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα που έμεναν.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο δεύτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, πήδηξε από την ταράτσα και στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ. Το συμβάν δόθηκε από δικό του πρόσωπο ως απόπειρα αυτοκτονίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, εξετάζει αν η πυρκαγιά είναι εμπρησμός ή προκλήθηκε από άλλη αιτία.

Με νάιλον στο κεφάλι η μία σορός

Μία από τις εκδοχές που εξετάζουν οι Αρχές είναι πως ο 55χρονος άνδρας ενδέχεται να προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας προκαλούν σοκ. Η 90χρονη μητέρα βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του σπιτιού, πιθανότατα έχοντας χάσει τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε νοσοκομειακό κρεβάτι μέσα στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκε νεκρός ο γιος της, περίπου 55 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο και αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το στοιχείο που συγκλονίζει είναι πως ο άνδρας βρέθηκε με μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι, γεγονός που δίνει νέα διάσταση στην τραγική υπόθεση.

Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα ιατροδικαστής, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το δράμα.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς είναι συγκλονισμένοι από την ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και γιο, ηλικίας 90 και 55 ετών αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνα από το σημείο:

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)