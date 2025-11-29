Θοδωρής Κολυδάς: «Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα» – Η ανάρτηση του μετεωρολόγου για τον Δεκέμβριο

Μία μικρή διακοπή αναμένεται να κάνει η κακοκαιρία στη χώρα μας με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιστρεφουν από τις 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά η Ελλάδα μπαίνει στον προθάλαμο για τον χειμώνα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν προβλήματα, όμως θα προσφέρουν και μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ξηρασίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ).

Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα.

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών».