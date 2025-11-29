“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θοδωρής Κολυδάς: «Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα» – Η ανάρτηση του μετεωρολόγου για τον Δεκέμβριο

Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

Θοδωρής Κολυδάς: «Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα» – Η ανάρτηση του μετεωρολόγου για τον Δεκέμβριο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μία μικρή διακοπή αναμένεται να κάνει η κακοκαιρία στη χώρα μας με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιστρεφουν από τις 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά η Ελλάδα μπαίνει στον προθάλαμο για τον χειμώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σημειώνει ότι αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν προβλήματα, όμως θα προσφέρουν και μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ξηρασίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ).

Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα.

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς την Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στρατιωτικοί που δηλώνουν την αντίθεση τους στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 4.000. Φτάνοντας στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες, με ειδική αναφορά στο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης με τον θανάσιμο […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς την Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στρατιωτικοί που δηλώνουν την αντίθεση τους στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 4.000. Φτάνοντας στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες, με ειδική αναφορά στο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης με τον θανάσιμο […]