Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε καφέ – μπαρ στη λεωφόρο Νίκης

Η Πυροσβεστική επιχείρησε με 28 πυροσβέστες και 10 οχήματα

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε καφέ – μπαρ στη λεωφόρο Νίκης
DEBATER NEWSROOM

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι σε γνωστό κατάστημα εστίασης και καφέ – μπαρ, που βρίσκεται στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο και επιχείρησε με 28 πυροσβέστες και δέκα υδροφόρα οχήματα. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο πατάρι του καταστήματος, ενώ από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν θαμώνες. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω των πυκνών καπνών που σκέπασαν την πολυκατοικία (το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο) απομακρύνθηκαν προληπτικά, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., τρεις ηλικιωμένοι ένοικοι και δύο κατοικίδια ζώα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Νίκης. Πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από την Πυροσβεστική.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ