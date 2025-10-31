Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη λεωφόρο Νίκης

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) μετά φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πρώτο όροφο του καταστήματος προκαλώντας μόνο υλικέ ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στη Λεωφόρο έχει διακοπεί.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, φαίνονται οι τεράστιες φλόγες που υψώθηκαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην καφετέρια.