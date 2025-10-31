Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη λεωφόρο Νίκης
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές
Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) μετά φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πρώτο όροφο του καταστήματος προκαλώντας μόνο υλικέ ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στη Λεωφόρο έχει διακοπεί.
Στο βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, φαίνονται οι τεράστιες φλόγες που υψώθηκαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην καφετέρια.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις