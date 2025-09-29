Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της παράσυρσης της 40χρονης από ΙΧ

Καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας καταγράφηκε η παράσυρση 40χρονης από αυτοκίνητο επί της οδού Μίκη Θεοδωράκη στην Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο του ThessPost.gr φαίνεται ξεκάθαρα η στιγμή του ατυχήματος που συνέβη το πρωί της Κυριακής στην συμπρωτεύουσα. Έτσι, φαίνεται καρέ καρέ η άτυχη γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, όταν το διερχόμενο αυτοκίνητο την χτυπάει και την ρίχνει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο οδηγός παραμένει στο σημείο, και λίγη ώρα αργότερα καταφτάνουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η 40χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλαπλά τραύματα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.