Θεσσαλονίκη: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη

Κάτω από άγνωστες συνθήκες

DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (28.09) στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μία 40χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, το ατύχημα σημειώθηκε επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, με την παράσυρση να σημειώνεται κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε το νοσοκομείο «Παπανικολάου».

