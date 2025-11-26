Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη συμμορίας που έκλεβαν αυτοκίνητα

Τα στοιχεία τεσσάρων ατόμων-μέλη συμμορίας, που προχωρούσαν σε κλοπές στην ευρύτερη περιοχή της Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού.

Πρόκειται για τέσσερις άντρες, με τρείς εξ’ αυτών να είναι ανήλικοι, οι οποίοι, λειτουργώντας οργανωμένα και από κοινού, κατά το χρονικό διάστημα 09 – 16 Αυγούστου του 2024, αφαίρεσαν πέντε οχήματα και προχώρησαν στη διάρρηξη καταστήματος από το εσωτερικό του οποίου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.