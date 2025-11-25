Θεοδωρικάκος: Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι στο κέντρο της προσοχής και των προτεραιοτήτων μας

«Χωρίς αμφιβολία, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι στο κέντρο της προσοχής και των προτεραιοτήτων μας και αυτό αποδεικνύεται με τον νέο αναπτυξιακό νόμο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά στο 2ο Thessaloniki Investment Forum, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το CNN Greece.

«Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται δύο σημαντικά καθεστώτα 150.000.000 ευρώ το καθένα: η μεταποίηση ή το ειδικό καθεστώς των παραμεθόριων περιοχών, στο οποίο υπάγεται το σύνολο της Μακεδονίας μας και της Θράκης, οι μεγάλες επενδύσεις, και ετοιμαζόμαστε αμέσως μετά τις γιορτές για νέα αναπτυξιακά καθεστώτα, που σχετίζονται με την εξωστρέφεια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και το πολύ ευχάριστο είναι ότι η αγορά έχει ανταποκριθεί πολύ θετικά. Στα πρώτα δύο αναπτυξιακά καθεστώτα έχουν κατατεθεί 361 προτάσεις με προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ και, όπως έχουμε δεσμευτεί, η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου», είπε ο υπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη λειτουργία του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, τον οποίο επισκέφθηκαν πριν από λίγες μέρες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και σημείωσε πως σε συνδυασμό με τις πρόσφατες συμφωνίες που υπογράφηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και σε ελληνικές και αμερικανικές εταιρείες, η χώρα μας μετατρέπεται σε ένα κρίσιμο ενεργειακό κέντρο για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και ολόκληρη την Ευρώπη, μεταφέροντας αμερικανικό Φυσικό Αέριο LΝG μέχρι την Ουκρανία, μέσα από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Με αυτόν τον τρόπο, η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της σπουδαίας ενεργειακής παρουσίας της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα.

Παράλληλα, τόνισε πως η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστεί στις οικονομικές εξελίξεις, με σημαντικά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε σε αυτά και ειδικότερα για το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς Thess INTEC, για το οποίο δεσμεύτηκε προσωπικά ότι θα ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τους επόμενους μήνες-ίσως λίγο παραπάνω από χρόνο- θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και να βάλει τη σφραγίδα του σε μια νέα εποχή καινοτομίας, έρευνας και παραγωγικότητας για τη Θεσσαλονίκη.

«Το μήνυμά μου είναι ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της την πρόκληση μιας πιο παραγωγικής, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής οικονομίας. Αν θέλουμε ασφαλή την πατρίδα μας, ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας, με καλύτερες δυνατότητες σε επίπεδο ζωής από αυτό που περάσαμε εμείς σε προηγούμενες γενιές, εάν θέλουμε ολόκληρη την Ελλάδα, εάν θέλουμε τη Μακεδονία μας να πρωταγωνιστεί, το στοίχημα είναι να κερδίσουμε σε καινοτομία, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για την ευημερία όλων των Ελλήνων πολιτών και για την ασφάλεια της πατρίδας», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης.