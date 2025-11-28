Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Χειροπέδες σε 42χρονο Τούρκο πέρασαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητούταν με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία.

Οι αστυνομικοί έπιασαν τον 42χρονο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης (27/11) αφού υπάρχει ένταλμα σύλληψης για αυτόν στην Τουρκία.

Μάλιστα, για τον 42χρονο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.