ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό

Το όριο ήταν 90 χλμ/ώρα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

  Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες παραβάσεις.

   Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθη, τα ξημερώματα, 25χρονος, διότι διαπιστώθηκε να κινείται με ταχύτητα 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα. 

   Σε άλλη περίπτωση, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 41 ετών άνδρα που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να οδηγεί στην Τούμπα, υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ, με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, «έδειξαν» 0,92 και 0,86 mg/l.

   Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.

