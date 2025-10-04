Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου

Ο 74χρονος κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης,

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:48

Πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος που εκκρεμεί εις βάρος του από τις αρχές της Ρουμανίας.

Πρόκειται για 74χρονο, την έκδοση του οποίου ζητούν οι αρχές της πατρίδας του για να εκτίσει ποινή που, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, συνδέεται με τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψή του έγινε το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο του διεθνούς αερολιμένα «Μακεδονία».

Ο 74χρονος κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

ΕΛΛΑΔΑ

