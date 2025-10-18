Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

Τι κατασχέθηκε στο διαμέρισμα του

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών στην Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, η σύλληψη του έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου το βράδυ της Παρασκευής 17/10.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και από διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκαν:

40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 104,44 γραμμαρίων,
3 κινητά τηλέφωνα και
το χρηματικό ποσό των 2.755 ευρώ.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

