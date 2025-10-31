Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης 

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εξέρχεται από ανενεργό ισόγειο κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιούσε ως προσωρινό χώρο διαμονής και ταυτόχρονα «καβάτζα» ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα στον παραπάνω χώρο, με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους -306- γραμμαρίων,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-12- κενές νάιλον συσκευασίες κατάλληλες για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.