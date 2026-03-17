Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος για τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σίνδο
Συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα
Για τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη συνελήφθη 45χρονος στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος, οδηγώντας χθες το πρωί Ι.Χ. αυτοκίνητο σε περιοχή της Σίνδου, φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ο 45χρονος κατηγορείται ότι εγκατέλειψε το σημείο. Κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις