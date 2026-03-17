Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονος για τροχαίο με εγκατάλειψη στη Σίνδο

Για τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη συνελήφθη 45χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος, οδηγώντας χθες το πρωί Ι.Χ. αυτοκίνητο σε περιοχή της Σίνδου, φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ ο 45χρονος κατηγορείται ότι εγκατέλειψε το σημείο. Κατόπιν αναζητήσεων εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.