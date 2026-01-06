Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για revenge porn – Απείλησε την πρώην σύντροφό του
Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες
Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, καθώς απειλούσε την πρώην σύντροφο του με την δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών.
Την προηγούμενη ημέρα ο 26χρονος έστειλε στην 21χρονη φωτογραφία με προσωπικές τους στιγμές και την απείλησε ότι θα την δημοσιοποιήσει.
