Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για revenge porn – Απείλησε την πρώην σύντροφό του

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες

Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, καθώς απειλούσε την πρώην σύντροφο του με την δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών.

Την προηγούμενη ημέρα ο 26χρονος έστειλε στην 21χρονη φωτογραφία με προσωπικές τους στιγμές και την απείλησε ότι θα την δημοσιοποιήσει.

