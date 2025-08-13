Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου
Συναγερμός έχει σημάνει από χθες, Τρίτη (12/08) στη Θεσσαλονίκη, διότι εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην Περιοχή των Ταγαράδων ο 15χρονος Χίντι Ταϊελ, αιγυπτιακής καταγωγής.
Σήμερα ενημερώθηκε το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από εισαγγελική εντολή, διότι ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Χίντι Ταϊέλ έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.
