Συναγερμός στο Κολωνό για εξαφάνιση 16χρονης

Συναγερμός σήμανε στον Κολωνό μετά από έκδοση ειδοποίησης για την εξαφάνιση μίας 16χρονης.

Η νεαρή κοπέλα εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στις 05/08 με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνεται σήμερα για την εξαφάνιση της και να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντή μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Έχει γαλανά μάτια και καστανά μαλλιά και ύψος 1,57.