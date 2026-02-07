Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 31χρονου οδηγού – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και “έκαψε” κόκκινα

Στη σύλληψη ενός 31χρονου οδηγού μηχανής για επικίνδυνη οδήγηση σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης προχώρησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Παρασκευής (6/2).

Ειδικότερα, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο ο 31χρονος προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση φαναριών και σηματοδότησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, προκειμένου να ξεφύγει από τις αρχές ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα βάζοντας σε κίνδυνο οδηγούς, περαστικούς αλλά και τον ίδιο αφού παραβίασε, κατ’ επανάληψη, ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο.