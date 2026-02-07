Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 20χρονο που λήστεψε κατάστημα ψιλικών

Με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 20χρονο που λήστεψε κατάστημα ψιλικών
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού που λήστεψε κατάστημα ψιλικών στο Ασβεστοχώρι προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε στο ψιλικατζίδικο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου αφαίρεσε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε πως, νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε προσπαθήσει να ληστέψει περίπτερο και πάλι στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

