Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 20χρονος για το οπαδικό επεισόδιο στα Κουφάλια

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 20χρονος που συνελήφθη μαζί με 15χρονο για εμπλοκή σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα εναντίον ανήλικου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του 20χρονου ασκήθηκε δίωξη για απλή συνέργεια σε πράξη βίας με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ η δίκη του -ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης- αναβλήθηκε για το Μ. Σάββατο και αποφασίστηκε να διατηρηθεί μέχρι τότε η κράτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο 15χρονος συγκατηγορούμενός του αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα και η δικογραφία διαχωρίστηκε ως προς αυτόν. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται κι ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας (αφέθηκε κι αυτός ελεύθερος μετά τη σύλληψή του).

Το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο, όταν το 15χρονο θύμα κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε σωματική επίθεση (χαστούκι) και του αφαίρεσαν την μπλούζα με διακριτικά αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης.