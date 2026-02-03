Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 24χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της εγκύου γυναίκας του

Ένας 24χρονος καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για τον ξυλοδαρμό της 22χρονης εγκύου συζύγου του στη Θεσσαλονίκη.

Η 22χρονη, η οποία διανύει τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης της, κατήγγειλε το περιστατικό. Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 24χρονος την χτύπησε δυνατά με το πόδι του κατά τη διάρκεια τσακωμού τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καταγγέλλουσα στο δικαστήριο κατέθεσε δύο ακόμη περιστατικά σωματικής βίας που υπέστη το τελευταίο διάστημα. Τον Δεκέμβριο φαίνεται να την είχε χτυπήσει με γροθιά στο λαιμό, ενώ στο παρελθόν είχε βγάλει μαχαίρι και την είχε απειλείσε.

Απευθυνόμενη προς το δικαστήριο ζήτησε να την προστατεύσει. «Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά να μην με ξαναπειράξει», ανέφερε η 22χρονη.

Ο 24χρονος με καταγωγή από τη Συρία αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Αγαπώ τη γυναίκα μου και δεν μπορώ μακριά της, περιμένουμε το παιδί μας», είπε στην απολογία του. Για το περιστατικό όπου λέγεται ότι την χτύπησε με το γόνατο, εκείνος είπε ότι την ακούμπησε καταλάθος όταν τσακώνονταν επειδή είχε χάσει το πορτοφόλι της.

Αυτό βέβαια δεν έπεισε το δικαστήριο το οποίο τον καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκισης.